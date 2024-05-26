陶磁器骨董品・観賞用徳利型壺

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商品詳細
素材...陶器・磁器素材...陶器・磁器２９数年前に都内の骨董品店で購入。ブルーの色調が美しい観賞用壺です。大輪の花一輪挿し花瓶としても兼用可能です。大型の徳利としてお酒を入れても面白いです。サイズ 口径 ４ｃｍ 高さ ２８ｃｍ 胴回り ５０ｃｍ 底径 ８ｃｍ
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