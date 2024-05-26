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陶磁器骨董品・観賞用徳利型壺
商品番号 E11282679424
商品名

陶磁器骨董品・観賞用徳利型壺
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 8,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...陶器・磁器素材...陶器・磁器２９数年前に都内の骨董品店で購入。ブルーの色調が美しい観賞用壺です。大輪の花一輪挿し花瓶としても兼用可能です。大型の徳利としてお酒を入れても面白いです。サイズ　口径　４ｃｍ　　　　高さ　２８ｃｍ　　　　胴回り　５０ｃｍ　　　　底径　８ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement547699.html
http://narcologia.ru/goods/composite235354.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual204846.html
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