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- (希少)花譜 ファーストワンマンライブ『不可解』ポスター
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商品詳細
花譜さんの、ファーストワンマンライブ『不可解』撮影の為、一度開きましたが、新品、未使用です。クラウドファンディングの、リターン限定商品です。今では入手するのは、困難なポスターです。希少価値は高い品です。大切に扱って下さる方にのみ、お売りしたいと思います。一身上の都合により、断腸の思いで、出品します。発送の際は、筒状にまとめ、箱に入れての発送となります。大切に扱って頂ける方に、お譲りしたいです。#花譜#不可解#神椿
http://narcologia.ru/goods/stair511500.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial135216.html
http://narcologia.ru/goods/enquire61089.html
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