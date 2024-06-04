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Bare Knuckle Pickups Aftermath ブリッジ用
商品番号 Y69198698334
商品名

Bare Knuckle Pickups Aftermath ブリッジ用
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

BareKnucklePickupsベアナックルピックアップAftermathアフターマス6Stringブリッジ用未使用品です。仕様は2、3枚目の写真の仕様になります。未使用品ですが開封済で一度も触れてない訳ではないので多少の傷はあるかと思います。最初から付いてた傷等も有りますので神経質な方はご遠慮下さい。
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