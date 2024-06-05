杉 屋久杉 座卓 ローテーブル テーブル ちゃぶ台 レトロ アンティーク ...

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※商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。※即購入OK※値下げ、バラ売り不可。※ご質問ありましたらお気軽にコメント下さいコメント中に別な方が購入されましてもメルカリルールにあるように購入者様優先させて頂きます※配送中のトラブルに関しましては 一切の責任を負いかねます。※トラブル防止の為専用、取り置きはお断りさせていただいております。商品説明杉 屋久杉 座卓 ローテーブル テーブル ちゃぶ台 レトロ アンティークサイズ W120×D58×H32(cm)状態購入時期不明です。経年汚れ、傷あり。※気になる方はご購入をご遠慮下さい。※写真の通りです。確認の上購入お願いします。発送梱包たのめる便利用の為発送、到着までお時間頂きます。一部地域発送不可エリアございます。ご購入前にご確認お願いします。https://www.008008.jp/transport/kazai/