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Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
商品番号 D67188120385
商品名

Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
ブランド名 バービー
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MINISO（メイソウ）とバービーのコラボ製品の可愛いタンブラーですです♡ストロー付き・フタ付き・持ち手付き。スポーツジムやウォーキングのお供に♡直飲みも可能です。海外限定、日本未入荷品なのでぜひゲットしてください。現地でも大変人気の品薄商品です。サイズ：縦約２７.５cm　横約１２cm　容量1600ml↓その他バービーグッズ↓#たか_バービー値下げ不可即購入OKーー以下タグーーピンク　バービー　Barbie　女の子　可愛い　限定　コラボ　日本未入荷　海外限定　希少　レア　人気　ビッグサイズ　大容量　スポーツ　ウォーキング　筋トレ　スポーツボトル　1.6L　カラー...ピンクグラス/カップ/酒器...タンブラー素材...ステンレス
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Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
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Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
Barbie - Barbie バービー ストロー付きタンブラー 大容量 日本未入荷 ...
Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
Barbie バービー ストロー付きタンブラー 大容量 日本未入荷 希少 輸入 ...
Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
Barbie - Barbie バービー ストロー付きタンブラー 大容量 日本未入荷 ...
Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
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Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
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Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
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Barbie バービー　ストローカップ　タンブラー　日本未入荷　希少　輸入品
Barbie バービー　ストロー付きタンブラー　大容量　日本未入荷　希少　輸入品
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