送料込み！日本未発売☆ウエストエルムのモダンデザインチェア

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ブルックリンのお洒落なインテリアショップ、ウエストエルムで購入したデスクチェアです！子供が産まれ生活スタイルが変わった為、お気に入りでしたが泣く泣く出品します(T_T)シンプルで日本ではなかなか見かけないデザイン、油圧式で素人採寸ですが7センチ前後調節可能、絶妙なカーブが腰にフィットして座り心地も◎座面と背面にクッションを敷いて使用していた為、特に目立つ汚れは無いかと思います。ペット、喫煙者無しです！個人輸入しないと手に入らない椅子なのでとってもレアです(*^^*)本当に素敵な椅子なので是非！！♡♡♡梱包・発送たのメル便にて送料込み♡♡♡送料が8600円もかかるのでこちらで底値です(\u003e_\u003c)★自宅保管品ですのでご理解のある方のみご購入お願い致します。★すみません、コメント交渉でのお値下げは考えておりません(\u003e_\u003c)#輸入家具#日本未発売#デザイン#NYC#westelm#モダン#オフィスチェア#ウエストエルム#アンソロポロジー#unico#ACTUS#無印良品#IDEE#ニトリ#リセノ