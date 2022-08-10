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スワロフスキー クリスベア カボチャ ハロウィン 5223252
商品番号 T28480190476
商品名

スワロフスキー クリスベア カボチャ ハロウィン 5223252
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

('ω'o[ご覧いただきありがとうございます]oハロウィン用につくられたカボチャを大事そうにかかえたクリスベアです(*´ω`*)かわいらしい表情をしたカボチャとクリスベアを飾って、素敵なハロウィンをお過ごしください(*˘︶˘*).。.:*♡英語名：SwarovskiKrisBearAPumpkinforYouサイズ：4x2.4x3.5cm箱はございません(ᵕ̩̩ㅅᵕ̩̩)プチプチで梱包の発送手配となります(¨̮⋆)何かございましたらコメント頂けると大変助かります(о´∀`о)
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