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- スワロフスキー クリスベア カボチャ ハロウィン 5223252
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商品詳細
('ω'o[ご覧いただきありがとうございます]oハロウィン用につくられたカボチャを大事そうにかかえたクリスベアです(*´ω`*)かわいらしい表情をしたカボチャとクリスベアを飾って、素敵なハロウィンをお過ごしください(*˘︶˘*).。.:*♡英語名：SwarovskiKrisBearAPumpkinforYouサイズ：4x2.4x3.5cm箱はございません(ᵕ̩̩ㅅᵕ̩̩)プチプチで梱包の発送手配となります(¨̮⋆)何かございましたらコメント頂けると大変助かります(о´∀`о)
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