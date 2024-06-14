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工房　輪葉葉　招き猫[福来る]
商品番号 C43316703323
商品名

工房　輪葉葉　招き猫[福来る]
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大分県湯布院　輪葉葉工房の招き猫です。抽選で当選した人しか買うことが出来ない人気の招き猫です。なんとも言えない笑顔に一目惚れしました。キズなど無くキレイな状態とは思いますが手作りの為色むらなどがあるかもしれません。ご理解頂ける方よろしくお願いします。☆サイズ　　高さ　約12cm横　約8.5cm＊箱はありませんので別箱にてプチプチに包んで発送させて頂きます。
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