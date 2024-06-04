【美品】トリ　鳥　バード　雉　木彫り　置物　インテリア　工芸品　美術品　F

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美しい雉の木彫りオブジェです。#gesundのトリ 商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アンティーク ビンテージ 木彫り 雉 ヨーロッパ 鳥 スズメ 木彫り 木製 手描き 置物 工芸品 インテリア レトロ ヴィンテージ 北欧 デンマーク バード オブジェ 欧州 美術 九谷 備前 瀬戸 芸術 美術工芸 陶器 現代アート スウェーデンハンドメイド おしゃれ 海岸風 モダン 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具店 アクタス MoMA 0113H03123