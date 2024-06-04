エンジェルシャンパン　ブラックとヘイローブルー　空瓶＋ケース

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商品詳細
点灯確認済み点灯ボタンを押した後の戻りが少し悪く、消した後また点灯させる場合はボタンを下に引っ張るとうまくいきます。#ANGEL#エンジェルヘイローブルー#シャンパン#ワイン#置物#ディスプレイ#空き瓶
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