ONE OK ROCK Luxury Disease Asia 台北限定

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商品詳細
グッズ種類···TシャツONEOKROCKLuxuryDiseaseアジアツアー 台北限定台北で購入しました。サイズはXLです。新品未開封です。台北限定デザインです。写真3枚目はフロントデザインアップ。写真4枚目はバックデザインです。3枚目、4枚目は私物で出品のものではありません。もしご希望でしたら、1日目、2日目の銀テープ数センチカットしておつけします。素晴らしいLIVEでした。幸せな気持ちも込めて、お好きな方に購入頂ければ幸いです。※当方、ネコを飼っています※Tシャツは新品未開封ですが、アレルギー等気にされる方は購入をお控えください。
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