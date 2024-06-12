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手作りガラス製　小鉢　6客
商品番号 F93497597054
商品名

手作りガラス製　小鉢　6客
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グリーンお皿/お椀/デザート食器...小鉢,アイス/サンデーカップ/かき氷素材...ガラスサイズ約　直径11cm　高さ　5cm手作りでそれぞれ、色、形状が異なります。写真参照お願いします新品未使用で自宅保管品です。
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