手作りガラス製　小鉢　6客

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商品詳細
カラー...グリーンお皿/お椀/デザート食器...小鉢,アイス/サンデーカップ/かき氷素材...ガラスサイズ約 直径11cm 高さ 5cm手作りでそれぞれ、色、形状が異なります。写真参照お願いします新品未使用で自宅保管品です。
http://narcologia.ru/goods/plaque365307.html
http://narcologia.ru/goods/protein20034.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi314047.html
新品 箱入り 彩りびーどろ 桜 小付6客 ガラス 小皿 小鉢 ギフト 3300円 ...
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小鉢 W9.3cm 6枚 波きらり 珍味入 スキ 吉沼硝子（03-438W）
東洋佐々木ガラス 小鉢 約φ12.7×5.6cm みなも ボウル 日本製 食洗機対応 P-37302-JAN
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[未使用] 津軽びいどろ 手付き豆鉢 豆皿 小皿 小鉢 銘々皿 6客 | フリマアプリ ラクマ
ヴィンテージバカラ 輪花小鉢6客セット | LAPIN ART ONLINE STORE
ガラス 小鉢 ボウル オーロラ ホワイト 白 ミルク レトロ ガラス食器 直径約7.5cm リサイクル アンティーク
ガラス ミニ小鉢 と 磁器 ミニ小皿 セット 美ら 六趣揃え 木箱入り 豆 ...
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骨董 時代ガラス 手吹きガラス 希少 緋赤 輪鉢 小鉢 １客 お礼や感謝 ...
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