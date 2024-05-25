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テーブル銅鑼、風水テーブル銅鑼と槌 禅宗芸術黄銅風水テーブル銅鑼禅宗テーブル銅鑼
商品番号 F51852827013
商品名

テーブル銅鑼、風水テーブル銅鑼と槌 禅宗芸術黄銅風水テーブル銅鑼禅宗テーブル銅鑼
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"色：A01A02A03A04ミニ銅鑼に木槌：私たちのミニ銅鑼には木製の台座とフレームがあり、ロープでつるしてあり、ミニ銅鑼全体が滑らかで平らなテーブルの上に置くことができます。それは自分をとてもきれいな東洋の家具、中国の装飾にします。メンテナンスが容易：私たちの打楽器どらはメンテナンスが非常に容易になります。美しい東洋の家具や中国の装飾として使うことができます。乾いたタオルでほこりを拭き取ることができます。濡れたタオルできれいにしないでください。木槌付き銅鑼：私たちのテーブル銅鑼には木槌が付いています。木槌でテーブルのどらの中心を叩くと、とても心地よい音がします。プレゼント選び：このミニどらは素敵なプレゼントになります。アジアの友達にあげることができます。ホーム装飾やデスクトップ装飾として使用することができます。\"
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