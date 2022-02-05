【セール】ディズニーストア　リロ＆スティッチ　スティッチの日　スノーグローブ

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閲覧ありがとうございます。リロとスティッチのスノードームです。売れなくても手元に残すため値下げ不可。気が変わりましたら急に出品取り止める可能性があります。未開封ですが、最初から作りが甘い部分、箱の折れや傷等があります。スノードーム特有の空気の混入もあります。販売時は剥き出しで陳列されていた点を考慮願います。ティッシュは大体の大きさ比較用です。袋に入れリサイクルクッション材で梱包、リサイクル箱か紙袋か袋に入れて発送致します。追跡・補償つきの匿名配送「メルカリ便」のみ対応です。※規約の支払い期限超過はキャンセル致します。※ご質問等は購入前にお願い致します。ご購入前に☆プロフィール参照●素人の保管・クリーニング・検品・梱包のため神経質・完璧を求める方には向かない点●お取置・着画不可●メルカリルールで購入手続きされた方が優先(マナー等も考慮させて頂きます)出品物の状態等にご理解を頂け、他にご質問等がございませんでしたら、ご購入手続きにお進み下さい。また、上記以外にお知らせ等もプロフィールに記載しております。お手数ですがご一読の程をお願い致します。Stitchdayフラダンスハワイアンサンセットフィギュアリロアンドスティッチハイビスカスヤシの木プルメリア