オールド アメリカンバイク オブジェ インテリア かっこいい ビンテージバイク

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「ヴィンテージカー Oldバイク USA」1304E-3770アメリカンなデザインのかっこいい大きなオールドバイクです。ハンドルやエンジン部分などもとてもリアルな作りになっております。表面はビンテージ加工がされて、ブリキの素材感が味のある仕上がりです。レトロな空間を演出するには最高のアイテムです。ブリキの味わい深い雰囲気をどうぞ楽しんでください。ノスタルジーな置物を、お部屋やお店のアクセントとして飾ってみてはいかがでしょうか。■サイズ：W.40xD.12.5xH.27cm■素材：ブリキ■備考：ご覧になる環境によっては実物と色味が若干違ってみえる場合があります。こちらのシリーズは一つづつ手作りの商品となるため個体差がございます。商品は新品未使用ですが、若干小傷、色剥げ、歪みなどある場合がございます。ご了承の程お願いいたします。#アメリカン雑貨はコチラ#バイク系雑貨はコチラ#ビンテージバイク多数出品中日曜日は発送をお休みとしております。月曜日～土曜日の15時までのご入金で即日発送いたします。テイスト...北欧、アンティーク、モダン、ナチュラル、レトロ、インダストリアル、西海岸・マリン風、カントリー風、アジアン主な素材...その他壁飾りの種類...その他置物...ミニチュア