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サニタリーセット 陶器 ブラック モダン 未使用
商品番号 D15984287819
商品名

サニタリーセット 陶器 ブラック モダン 未使用
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソープディッシュ、歯ブラシスタンド、コップの3点セット。スタイリッシュなインテリアや、モダンなテイストがお好きな方におすすめです◎バラ売り不可。ビンテージ80's90'sミッドセンチュリー北欧工業系ポストモダンIDEEアクタスジャーナルスタンダードファニチャーjournalstandardFurnitureACMEFurnitureなどでお探しの方にもおすすめです◎□コンディションデッドストックを購入後未使用ですが、保管時にできた薄いキズがあります。長期保管品であることをご理解のうえ、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/traverse899226.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce110455.html
http://narcologia.ru/goods/injure802967.html

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