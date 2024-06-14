アートオブジェ　象（大）　光アートver　オーナメント　置物

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商品詳細
--送料無料、新品未使用--アーティスティックな象（大）の置物です^^鮮やかな色が重なり描かていてとてもオシャレです。1体1体、色や模様が微妙に異なり、それぞれが完全なオリジナル！同じものは2つとない芸術的な置物。お部屋はもちろん、リビングや玄関などに飾ってもOKお気に入りの場所にぜひ飾ってください(^^)◎サイズ(約)：高さ→25.5cm、幅：23.5cm、奥行き：8.0cm◎重さ(約)：490g※もう1種（象（小））は別途出品しております。ぜひ親子のペアとして飾ってみてください^^他のアートオブジェクトも出品していますので、よろしければご覧くださいm(__)m～～～～～～～～～～～～～～アートオブジェシリーズ#めるむんカワイイ置物_アートオブジェ置物一覧#めるむんカワイイ置物～～～～～～～～～～～～～～※海外輸入商品です。特に塗装が独特のため、個体によっては塗料が薄くなっていたり、塗料が固まって細かい凹凸になってしまうことがございます。また塗装時の気泡が入り込むことによって、細かい斑点で塗料が塗り切れていない部分がある場合があります。塗装以外でも製造時にできた傷や汚れ等がある場合があります。検品済みですので一定基準を超えたもののみ出品しておりますが、判断基準は私自身となります。少しでも不安がある方はご購入をご遠慮ください。※完全に同じ色/模様のものはございません。1体1体がオリジナルです。あらかじめご了承ください。★★★置物/オブジェ/コーディネート/インテリア/雑貨/人形/マスコット/ジオラマ/おしゃれ/かわいい/癒しアート/オブジェクト/オーナメント/オブジェ/芸術/ペンキ/絵具/アクリル/油絵/水彩画/ペイント/インパスト/スパッタリング/スプラッシュ/マーブリング/ドリッピング/グラデーション/フロッタージュ/デカルコマニー/スタンピング/コラージュ/バチック/ペンライト/ヒカリ/象/ぞう/ゾウ/小象/子象/こぞう/コゾウ
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