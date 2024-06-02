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商品詳細
ヴィンテージショップにて購入しました置物です。金属製、重さあります。＊古いモノ、傷、汚れあります。状態は写真で判断してください。気になる事があればお写真追加しますのでお気軽にコメント下さい。＊ご納得の上、ご購入お願い致します！宅急便で発送します即買いok
http://narcologia.ru/goods/subtropical591801.html
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