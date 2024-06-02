スワロフスキー　ハチドリ

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商品詳細
スワロフスキー ハチドリ2007年に廃盤ハチドリ「ハミングバード」新品未使用の物を購入し、その後半年程ガラスケースの中で、ディスプレイしていました。割れやカケは無く、とても綺麗です。専用BOX付きお値下げしました¥12000→¥10000
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