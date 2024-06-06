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壁掛け　カジキ　陶器　レトロ
商品番号 H75117645778
商品名

壁掛け　カジキ　陶器　レトロ
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ですが長年閉まってあり陶器ならではのヒビっぽいのが入ってますが割れは無いですマリンテイストで爽やかな壁掛けですインテリアや店内のアクセントになると思います長さ約43cm艶やかでシンプルに迫力があって素敵です購入したのは30年程前　海外製本人はデッキのベランダの壁にシンボル的に使いたかったようです葉山　横浜　マリン　夏　インテリア
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