バイク置物、金属製置物

飾る場所かないので出品します。①オートバイのハンドルバーとホイールは回転することができますが。②それはデスクトップ、居間、TVのキャビネット、オフィスのためのよい装飾です;③それはポーチ.鉄の家具は贈り物としての人間の愛です。鉄芸バイクレトロ置物家応接間玄関酒櫃装飾品部屋工芸品小置物創意オートバイの車体はすべて鉄芸素材である。溶接部に溶接点の明らかな部品の少しの不整合現象が現れて、これらはすべて品質の問題ではなく、製品の風格の個性の所在である。写真画像の状態にご納得いただけた方のみ購入お願いします。プチプチで丁寧な梱包を心掛けます。ペット、喫煙者、香水がありません。過度に神経質な方は購入ご遠慮ください。ねじ、ベアトロスなどのみ立てでできているい。軽いキズがあります!潔癖症者は買うな！



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