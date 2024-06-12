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ドイツ製　ミニチュア　ベア　置物　木製
商品番号 I85509155229
商品名

ドイツ製　ミニチュア　ベア　置物　木製
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドイツ製ミニチュアベア置物木製長期自宅保管ご了承の上ご購入下さい、ベアの置物です、手足は動きますが自立は致しません。付属品は含まれません！かなり前の商品です。神経質な方はご遠慮下さい。どうぞ宜しくお願い致します。自立しての高さ　5㎝　約素材···木製
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