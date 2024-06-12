ドイツ製　ミニチュア　ベア　置物　木製

ドイツ製ミニチュアベア置物木製長期自宅保管ご了承の上ご購入下さい、ベアの置物です、手足は動きますが自立は致しません。付属品は含まれません！かなり前の商品です。神経質な方はご遠慮下さい。どうぞ宜しくお願い致します。自立しての高さ 5㎝ 約素材···木製



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