フレンチアンティーク　天使　エンジェル　陶製　壁掛け

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素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、カントリー風、コースタル・海岸風高さ···～19.9cmプロフを必ずご覧ください。¥12,000→¥10,000→¥7,800!!数年前、南仏の海が見える高台の小径にあるアンティークショップで、一目惚れして購入。エンジェルの優しくて綺麗なお顔に惹かれました。日本円で¥18,000程だったと記憶しています。陶製ですが、ぱっと見は木製のようなお作り。画像にありますように、表裏ともに欠けがありますが、これは購入時からあるものです。アンティークの味わいですので、ご理解ください。コレクションが多いため、出品します。気持ちが変わって、出品を取り下げるかもしれませんので、お好きな方はお早めにご決断ください。素人採寸ですが、ご参考になさってください。タテ 17.0cmヨコ 17.0cm専用の箱はありませんが、緩衝材でしっかりとお包みし発送します。フレンチアンティーク #フレンチ雑貨 #エンジェル #天使 #バカラ #マイセン #クリストフル #CHANEL#シャネル #ロイズアンティークス #ザラホーム #エストネーション #IDEE#ルーブル