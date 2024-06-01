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新品未使用　HAY GYMHOOK / S ビーチ ブラック
商品番号 D96424341458
商品名

新品未使用　HAY GYMHOOK / S ビーチ ブラック
ブランド名 ヘイ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAY(ヘイ)ジムフック　防水Size:SMaterialBeech/Black新品未使用ですが、購入時より傷・凸ありました。傷と凸の上からも塗装されています。使用には問題ありません。画像8枚目にてご確認下さい。一般的にハンドタオルはMといわれていますが、Sサイズでもかけられます。簡易梱包にて発送させて頂きます。テイスト···北欧、モダン主な素材···木製タオルハンガータオルフック洋服・バッグをかけても◎◎
http://narcologia.ru/goods/manufacture320341.html
http://narcologia.ru/goods/waveform762817.html
http://narcologia.ru/goods/stair995400.html

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