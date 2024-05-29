サントリー　氷入れ　パスポート　ビンテージ　希少　昭和時代　ウヰスキー

テイスト···アンティーク、レトロ主な素材···ガラス・クリスタル昭和50年代にウヰスキーを購入した時、貰った品です。傷やかけも有りません。とても綺麗なグリーン。陶器のウォーター入れもセットだったようですが引っ越しなどで失くしたのか見当たりません。使用せず戸棚にしまったままなので出品致します。お酒は飲まないので分かりませんがパスポートスコッチウヰスキーと入っています。コレクション、インテリアにいかがですか。



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