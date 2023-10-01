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ご覧いただきまして、有難うございます。♪ご購入の前にトラブル防止の為必ず下記の説明文、プロフィール(ご購入の際のお願い)のご一読をお願いします❗️サイズは、直径21.5㎝×17㎝高さ5㎝。少したわんだフォルムの器です。だいぶ以前に購入。陶芸家の作品です。購入時の控えを取りませんでしたので、作者名、購入先等は失念しました。撮影の為、料理を2〜3回程盛り付けました。実際の食事には使用しておりません。目立ったキズはありませんが、長期保管の為、擦りキズがややあります。ご購入にあたっては、今一度、写真でのご確認、ご判断をお願い致します。値引きのオファーや返品はお受けいたしかねます。なお、新品ご希望の方や細かな点をお気になさる方は、ご購入をお控えくださいませ。梱包は、リサイクル材を使用させていただきます。また、配送の日時指定はお受けいたしかねます。ご了承くださいませ。＊代金は、送料を含めて設定させていただいております。☆ご購入の前にコメントをお願いします。再度検品後コメントを返信します。返信結果を待ってご購入をお願いします。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。どうぞ宜しくお願い致します。