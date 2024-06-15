五月人形　＜＜　 兜飾り　＞＞　匿配　送込

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＞まとめ買い不可＞コメント無し・即購入可 取引メッセージ無言可 コメントスルーは致しません。 発送した日時などは 報告致しますので ご覧頂ければ十分です。＞商品名 ・金峰 子供着用兜 ・製作者 伝統甲冑師 平安幹翠 ・金小札仕上 ・盛上鍬型 ・細密金具＞商品サイズ ・奥行 36ｃｍ ・幅 55ｃｍ ・高さ 57ｃｍ＞品番 ・ｋ25-53 25号 ・アンティーク調＞商品状態 ・￥75000で新品購入 ・紫外線焼けはありません。 ・一度も着用していません。＞取り扱いご注意点 1、箱への出し入れは 兜飾りケースの下から 巻いてある紐を持って 垂直に行ってください。 2、ケースの「正面・横・上面」は ガラス製ですので割れると 御怪我の恐れがあります。＞専用段ボールに収納後、 衝撃・雨濡れ対策として 「プチプチ」で包みまして 発送致します。(・∀・)イイネ!! や コメントをお寄せ下さい。#兜飾り #節句人形 #節句#五月人形 #鎧 #甲冑 #武者鎧#鎧兜 #置物 #飾り #兜#平安幹翠 #伝統甲冑師 #戦国#戦国武将 #刀剣