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BLACK 34inch L.L.Bean ドレス・チノ・ベルト
商品番号 P28317014785
商品名

BLACK 34inch L.L.Bean ドレス・チノ・ベルト
ブランド名 エルエルビーン
特別価格 税込 6,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高品質なフルグレイン・レザーを使用したベルト。フォーマルなパンツにもカジュアルなチノにもマッチします。サイズウエスト：34インチ（約86cm）幅：約3cmフルグレイン・レザー製バックルはアンティーク調真鍮仕上げ米国製画像2枚目以降が実物です。未使用ですが自宅保管品、素人採寸です。皮、金具の部分の初期キズ、折りジワなど、簡易包装での発送とご理解頂けましたらプロフを一読頂きご検討下さい。即購入はもちろん大歓迎ですが、ご購入後にでも挨拶程度のメッセージを頂けると安心して発送出来ますのでお願いしますm(__)m#あみちゅんベルト#あみちゅんLLBean#あみちゅんメンズ素材···本革カラー···ブラック
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