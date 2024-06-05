stussy激レア完売品Plush tee希少品限定ぬいぐるみキャラクター

発売から即完売で即姿を消した今期間違いなくナンバーワン大人気デザインであるステューシーのプラッシュteeです。手に入らなかった方も多いかと思います。新品未使用で保管しておりました。販売に際して袋から開けて撮影したのみです。ぬいぐるみを集めて往年の名作である8ballをあしらったセンス抜群のデザインで、かつディズニーのキャラクターなどギリギリのラインを攻めている為、いつアメリカから販売中止を出されるかといったハラハラしたデザインでもあります。探されていた方は是非。検索用supremestussyoldstussyusaアメリカx-largebapehufftcfatcdg藤原ヒロシfragmentフラグメントステューシーストゥーシーオールドステューシーヴィンテージvintageinterbreedApplebumunionundefeatedアメカジストリートstreetネイバーフッドneighborhoodミッキーマウスミニーマウスドナルドダックスポンジボブ8ボールエイトボール



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