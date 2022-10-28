新品タグ付▪︎ヴィヴィアンウエストウッド　マフラー▪︎オーブ　無地　フリンジ



【新品】 ヴィヴィアンウエストウッド マフラー リバーシブル グレー オーブ



Vivienne Westwood Accessories(ヴィヴィアンウエストウッド ...



【新品】 ヴィヴィアンウエストウッド マフラー リバーシブル グレー オーブ



ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) 白 マフラー/ショール(レディース)の ...



Vivienne Westwood Accessories(ヴィヴィアンウエストウッド ...



未使用品 ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood ウール マフラー ブラック ロゴ刺繍 フリンジ タグ付き 黒 ☆AA☆ メンズ レディース



Vivienne Westwood Accessories(ヴィヴィアンウエストウッド ...



【新品】 ヴィヴィアンウエストウッド マフラー リバーシブル グレー オーブ | フリマアプリ ラクマ



ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) 白 マフラー/ショール(レディース)の ...



未使用品 ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood ウール マフラー ブラック ロゴ刺繍 フリンジ タグ付き 黒 ☆AA☆ メンズ レディース



Vivienne Westwood Accessories(ヴィヴィアンウエストウッド ...



ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) 白 マフラー/ショール(レディース)の ...



ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood マフラー ストール フリンジ オーブ ロゴ 刺繍 ダークグレー イタリア製 IBO15 R092114 レディース



【新品】 ヴィヴィアンウエストウッド マフラー リバーシブル グレー オーブ



ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood フリンジ マフラー ウール ロゴ刺繍 シンプル ストール イタリア製 ライトグレー S メンズ レディース

気になる商品がございましたら『いいね』をしていただけると値下時に通知が届くのでお勧めです。―――――――――――――――――――――――【商品説明】新品タグ付きのマフラーです。袋に入っていましたが撮影のため開封しました。試着もしておりません。ブランド:VivienneWestwood素材:ウール長辺:166センチ（フリンジ含）短辺:29.5センチAACD加盟のリユース店にて購入いたしました。他にもたくさん出品させて頂いております。↓↓↓↓↓↓#☆★メープル★☆出品物一覧#☆★メープル★☆スカーフ、ストール等小物―――――――――――――――――――――値下交渉の際は、希望価格の提示をお願いします。（まとめ買いは値引き優遇可能）ご購入の前に、トラブル回避のため自己紹介欄を一読お願いしますm(__)m―――――――――――――――――――――●資材は使い回しになることがありますのでご了承ください。発送時は大きさを最小サイズに抑える為圧縮致します。●一度人手に渡った品です。完璧な状態をお望みの方はお取引をご遠慮下さいm(__)m●採寸サイズは素人採寸の為前後します。ご了承ください●早く発送する為、小さなものは「ゆうパケットポスト」大きなものは「らくらくらメルカリ便」となります。ゆうゆうメルカリ便とらくらくメルカリ便間は了承なく変更する場合がございます。C054カラー···ブラック