バレンティノ　Tシャツ

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商品詳細
バレンティノの定番のロゴ入りブラックTシャツです。ブラックに赤ロゴと珍しい商品です。2年前に名古屋の高島屋で購入いたしました。正規品です。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。即日配送できます！●サイズ：タグ表記Sサイズ肩幅45cm身幅45cm着丈62cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地コットン100%●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。美品だと思います。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。こちらの商品売り切り希望なので、値段交渉フレキシブルに承りたいと思っております♪よろしくお願いします。
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