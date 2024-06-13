最終値下げ《DSQUARED2》ディースクエアード ICON半袖 Ｔシャツ S

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【DSQUARED2】ディースクエアードICON半袖DSQ2Ｔシャツ《正規購入品・本物》株式会社スタッフインターナショナルジャパンMADEINITALYサイズ：S素材：綿88%レーヨン12%2021年製着丈：71cm肩幅：46cm身幅：51cm使用：2回着用になります。美品だと思います。画像にてよく確認お願いします。・ディースク半袖T◆フロントプリントデザイン 人気のDSQUARED2アイコンロゴ◆柔らかいレーヨン混の素材になってます。これからシーズンに大活躍の一枚だと思います。※平置き採寸。素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。※他にも出品してますので突然削除する場合がありますのでご了承を下さい。※尚、中古品になりますので、返品・交換は申し訳ございませんが、ご遠慮させて頂いております。何卒ご理解の程よろしくお願い致します。#DSQUARED2#ディースクエアード#DSQ2#D2#ディースク#ハイブランド#メンズ#長袖#半袖#tシャツ#夏物#春物#レア#プリント#人気#アイコン#ICONカラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬