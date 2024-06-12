BAND-MAID カタカナTシャツ

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商品詳細
BAND-MAIDカタカナTシャツМサイズ開封しましたが未使用。畳んで保管していたので畳みシワが見られますが綺麗な状態です。未使用で綺麗な状態ですが、一度私の手に渡っております。神経質な方は購入ご遠慮ください。仕事の関係上、すぐに発送できない場合が多いです。お急ぎの方も購入はご遠慮ください。他のアプリでも出品しております。売り切れの際はご容赦ください。
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