SAINT LAURENT 長財布　44.444円→20.000円

知り合いに買って頂いたのですが、使用しない為出品します素人目ではございますが、汚れも無く綺麗な方だと思いますあまり使用もしていなく、箱の中に基本入れっぱなしでした。早目の販売をしたいので宜しくお願い致します♪最終値下げです♪



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