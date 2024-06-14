

ARC‘TERYX【アークテリクス】MOTUS BUFF/ネックウォーマー・登山



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Arc'teryx アークテリクス ネックゲイター 02 ネックウォーマー



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ARC‘TERYX【アークテリクス】MOTUS BUFF/ネックウォーマー・登山

2021Fall\u0026Winteritem今季注目のARC‘TERYXから汎用性の高いネックゲイター登場●汎用性と軽量性を備えたモータスネックゲイターです！●肌寒い屋外での高負荷アクティビティに最適な高性能アイテムです◎●柔らかなフェイジック™ARII素材が汗などによる湿気をしっかりコントロール。暖かさと付け心地の良さを維持するピーチ加工が施されています。コーディネート・アクティブシーンでの使用はもちろん、タウンユースでもスタイリッシュにお使い頂けるアイテムです。マフラーやネックウォーマーの様にお使い頂け、首元や顔周りを冷気から守ってくれます。・ミニマムなデザインで、さりげなく付くブランドロゴがコーディネートのアクセントになります。幅広いアイテムに合わせて頂けます。小豆色のようなバーガンディのような色味です。どの画像の色が近いかなど、詳しく気になる方はご遠慮ください。【ARC'TERYX/アークテリクス】2021年11月フリークスストアで購入新品タグ付きですが神経質な方やお店のような完璧な対応をお求めの方はご遠慮ください。発送は滋賀県から匿名ゆうパケットでの予定です。ポスト投函になります。基本的にはご入金日の翌日発送になりますが、土日祝日は近くの郵便局がお休みのため、翌営業日になる場合があります。お急ぎの方はご遠慮ください☺︎#ARC’TERYX#アークテリクス#マフラー#ネックウォーマー#ネックゲイター#登山#キャンプ#雪山#スノーボード#スキー