【非売品】ストレンジャーシングス × BEDWIN Tシャツ 蔦屋家電 限定

◆はじめに個人のコレクションの中から衣類を中心に出品中です。ご覧下さい。#hyper_hybrid◆値引きフォロー頂いた方はお値引致します‼️2点以上の購入の場合もお値引き致します‼️詳細はプロフィールをご参照下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆概要◆BEDWIN×strangerthingsのコラボtシャツです。二子玉川の蔦屋家電で開かれたイベントでdvdを購入したひとだけがgetできた超限定Tシャツ。◆商品説明◆商品:【非売品】StrangerThingsストレンジャーシングスBEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERSベドウィン半袖Tシャツ二子玉川蔦屋家電限定GOATムービー表記サイズ:XS実寸（㎝）着丈:69身幅:54袖丈:21色:ホワイト素材:コットン状態:【A】その他のTシャツ一覧はこちら↓#hyper_hybridのTシャツ◆状態ランク◆【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】使用感はあるが目立つダメージはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れ【N】新品、展示品、デッドストックなど◆注意◆・中古品なので細か汚れや傷を見落とす場合があります。状態は写真でご確認頂き、ご購入ください。・正確な情報を100％お伝えできかねます。完璧なお品を求められる方は購入をお控え下さい。・画像の色合いはお使いのPC環境により現品と差異が生じる場合がございます。他にも、洋服、バッグ、アクセサリー、ビンテージ、アンティーク等を出品しております。#hyper_hybrid←出品中の商品はここをクリック。



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