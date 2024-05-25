【定番人気】FTC Tシャツ　ボーダー　刺繍　ブラック　ボックスシルエット　M

⭐️フォロー割引始めました！⭐️ご購入前にコメント欄にてフォローしたことをお伝えて頂きますようよろしくお願い致します。※こちらの商品をご覧いただきありがとうございます！商品はUSED品、または保管品となっておりますので神経質な方はご遠慮下さいます様よろしくお願い致します。■サイズMサイズ着丈:約64cm身幅:約53cm肩幅:約47cm袖丈:約22cm■ブランドFTC(エフティシー)■状態USED品になります。若干使用感はありますがまだまだ着用可能な商品となっております。神経質な方はご購入をお控えください。■カラーブラック■素材 コットン100%他の古着も出品しておりますので是非ご覧ください！#古着#古着男子#古着女子#古着屋あざーる



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