- THRASHER マルチ Tシャツ oldskate オールドスケート

\u003c商品詳細\u003e【ブランド】THRASHER【SIZE】表記無し着丈約71.5cm身幅約59cm【商品紹介】スラッシャーマルチTシャツカラー：ブラック状態：目立ったダメージはありません。あくまでも古着ですので、”ご理解いただける方宜しくお願い致します。”＜注意事項＞あくまでも素人個人出品になりますので、見落とし等が生じる可能性があります。この様な事態にもご納得頂ける方、落札後にクレーム、返品等を申し出ない方のみご入札お願いします。トラブルの無いお取引希望いたしますので、良くご検討されてから、ご入札お願いします。5755vintage古着ヴィンテージ00s90s



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