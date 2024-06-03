The HWdog\u0026co トラッカーキャップ

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カラー···ブラックサイズ···38(56.5cm-60cm)購入した際の付属品は、同封します。タグはついています。2021年10月にオンラインで購入し、数回、着用しています。中古品に理解ある方お願いします。