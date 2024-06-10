ROCKPORT ロックポート グレインレザー ウォーキングシューズ 31cm ...

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050587230410OT645ブランド：ROCKPORT ロックポート 正規品サイズ：US13 31cmモデル:K71185 ウォーキングシューズ素材：アッパー グレインレザー アウトソール ゴム底色：ブラックアウトソール全長 33.5cm アウトソール最大幅 12.1cm 特徴：5ホールアイレット カップインソール（クッションインソール） アメリカ足病学医師協会から認定を受け、安定した歩行サポート機能やクッション性を搭載した、とても歩きやすいウォーキングシューズです。クラシカルなシックなデザインのため、ビジネスからカジュアルまで、スタイリングの幅が広がり、お使い頂けるおすすめのアイテムです！！状態：こちらのお品物は N の状態のものとなります。コンディション表Ｎ … 新品・未使用品ＮＮ … 数回使用のとても程度の良い、新品に近い状態のものＧＣ … USEDのものですが比較的使用感の少ない、程度の良い状態のものＧＵ … 細かな小キズ、少々の汚れがある程度の良い美品Ｕ … 一般的な使用感のあるお品ＵＢ … 若干使用感、経年変化が見られ、それにともなうコスレや汚れが少々あるお品物ＵＤ … 使用感により、汚れ、コスレ、経年変化が見られるもの通常ですとご入金頂きましてから２～３日以内には届くものと思われますが、まれに1週間以上遠方の方（沖縄や島嶼部）で時間がかかる時が御座います。土、日は配送いたしかねます。金曜日ご入金頂いた方で、月曜日配送となることがございます。ご了承くださいませ。※シューツリーは付属品ではありません。ご了承ください。いきなりの購入はお控えください。購入前に必ず一度ご連絡頂きますようよろしくお願いいたします。今回はアクセス頂きまして誠にありがとうございました。ほかにも素晴らしいアイテムを出品させて頂いております。よろしかったらご覧くださいませ。