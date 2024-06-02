ほぼ未使用✨M+ エムピウ ミッレフォッリエ Ⅱ P25 三つ折り財布 オイモ

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▼商品名m+millefoglieエムピウミッレフォッリエオイモⅡ2P25三つ折り財布オイモパープル紫イエロー黄色タンニンウォレットスクエア四角 ▼実寸/cm タテ8 ヨコ11 マチ2.5 ※誤差はご了承下さい ▼素材 レザー革 ▼状態 試しに数度(短時間)だけ使ったのみです。目立つ傷や汚れも見当たらず、新品購入時とほとんど変わらない状態になります。写真の箱とギャランティをお付けします。 ※あくまでも主観ですので、写真でご確認をお願いします。 ⚠まだまだたくさん使って頂けるお品ですが、あくまでも一度は人の手に渡っており、素人の自宅保管、検品のため見落としがある可能性も含めた価格です。ご了承下さい。⚠︎パソコンやスマホの設定によっては、画像と実物の色の出方が異なる場合がございます。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。⚠不備などございましたら受取評価前にご連絡をお願いします。✿出品中のブランド品は全て百貨店購入、または鑑定済みの正規品となります。✿購入者様には「買ってよかった！」という気持ちで商品受取をして欲しいと思っていますので、気になる点は事前にコメントを頂ければ幸いです☘️✿即購入OK、早い者勝ちです。他の方とやり取り中でもコメントOK。購入者最優先です。▼値引き希望価格をご提示下さいませ✨他にも色々出品していますので是非ご覧ください♪✅#ゆずちゃんのお財布複数購入は割引できます！それではよろしくお願いします☘️