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限定 美品 コンバース オールスター ジッパー ブラック チャックテーラー
商品番号 G40174913166
商品名

限定 美品 コンバース オールスター ジッパー ブラック チャックテーラー
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CONVERSEALLSTARRHZHI定価8800円取扱店舗はWhiteatelierBYCONVERSEの限定品です。カラー:ブラックサイズ:US8.5=27cm状態:数回の使用で美品です。いつでもいつまでもカッコいい定番カラーのブラック！ハイカットの悩みの着脱をサポートする、かかとジッパー仕様でとても履きやすいですよ！かかとのジッパーの他、軽量性、安定性、反発性、通気性を向上させた多重構造のカップインソール「REACTHD」や、着用時にタンがずれにくいINNERHOLDSYSTEMを搭載し、快適な履き心地も追求。型抜きで仕上げたアンクルパッチを採用、普遍的なカラーでありながらも、定番ALLSTARとは一味違った表情がプラスされています！
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