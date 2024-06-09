限定 美品 コンバース オールスター ジッパー ブラック チャックテーラー

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CONVERSEALLSTARRHZHI定価8800円取扱店舗はWhiteatelierBYCONVERSEの限定品です。カラー:ブラックサイズ:US8.5=27cm状態:数回の使用で美品です。いつでもいつまでもカッコいい定番カラーのブラック！ハイカットの悩みの着脱をサポートする、かかとジッパー仕様でとても履きやすいですよ！かかとのジッパーの他、軽量性、安定性、反発性、通気性を向上させた多重構造のカップインソール「REACTHD」や、着用時にタンがずれにくいINNERHOLDSYSTEMを搭載し、快適な履き心地も追求。型抜きで仕上げたアンクルパッチを採用、普遍的なカラーでありながらも、定番ALLSTARとは一味違った表情がプラスされています！