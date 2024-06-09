ルイヴィトン　タイガ　オーガナイザー　長財布　クラッチバッグ　セカンドバッグ

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メーカー:ルイ・ヴィトン/LOUISVUITTON商品名:トラベルケース・オーガナイザー 刻印:MI0074素材:タイガレザーサイズW:27cmH:14.5cmD:2cm仕様:小銭入れ×1、カード×6、お札入れ×1、ポケット×2、ペンホルダー×1状態Bランクタイガラインのトラベルケースです。航空券やパスポート等も収納できる万能アイテムです。シンプルなブラックで使いやすいと思います。スレ、小キズ、小銭跡など一般的な使用感ありでもお使いになる上で困るようなダメージはありません。カラー...ブラック財布形...長財布