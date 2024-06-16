真鍮無垢 ウォレットチェーン フック 56cm アンティーク加工 ヴィンテージ

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#noras_真鍮長さ調整可能です。真鍮製ウォレットチェーンクロスボールでがっちりロックしますレバーナスカンにアラベスク模様が彫金されています。フックにも彫金されています線径約3.0mm双面磨きチェーンアンティーク加工した真鍮無垢のウォレットチェーンです。専用の液で黒染め後、防錆剤にどぶ漬けしております。その為黒染めの維持期間が長くなります。色はシルバーではありません。オリジナルハンドメイドのウォレットチェーンとなります。【材質】・真鍮【サイズ】・全長56cm前後・チェーン線径：約3.0mm・チェーン幅 ：約11mm・ナスカン長さ：約60mm・フック長さ ：約64mm真鍮の特性上多少のくすみや色むら等ある可能性があります。またサイズや重量は誤差があります。色合いは画像とは微妙に異なる事があります。CALEEcaleeキャリーGLADHANDgladhandグラッドハンGANGSTERVILLEgangstervilleギャングスタービルweirdoウィアードbygladhandバイグラッドハンドRUDOルードradialschottショットtenderloinwtapsクロムハーツガボールhotrodホッドロッドgalciaガルシアバングルビンテージ#oldcrow#calee#キャリー#gladhand#グラッドハンド#weirdo#ウィアード#gangsterville#ギャングスタービル#bygladhand#ベスト#rudo#radial#リアルマッコイズ#バズリクソンズ#schott#ショット#ratfink#tenderloin#WTAPS#wtaps#ブレスレット#シルバー925#brass#クロムハーツ#ガボール#galcia#ガルシア#バングル#アメカジ#ジーンズ#ライダー#バイカー#バイク#カジュアル#オシャレ#ゴローズ#クロムハーツ#古着#キーフック#キーリング#ハーレー#アリゾナフリーダム#ジャムホームメイ#テンダーロイン#クライミー#キャリー