NEEDLES（ニードルス）クイックリリースベルト32

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・NEEDLES（ニードルス）クイックリリースベルト32になります。・マーティンフィジーがニードルスに別注をかけたモデルで、ファイヤーマン（消防士）が着脱をスムーズに行う為に誕生したモデルです。・購入先は渋谷のNEPENTHES（ネペンテス）です。・バックルは黒くなっていますが、東急ハンズなどで販売している「ピカール」等で磨けば綺麗になると思います。・MADEINENGLAND製でタフなレザーを使用しています。・サイズ表記32（インチ）/80（ウエスト）長さ約98cm幅約3.5cm・自宅で猫を飼っています。一度は人の手に渡ったものになりますので、ご理解がある方のご購入宜しくお願い致します。素材···本革トラックパンツトラックジャケットヒザデルパンツ