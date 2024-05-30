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美品☆ビジネスネクタイ☆２本セット
商品番号 R85958418596
商品名

美品☆ビジネスネクタイ☆２本セット
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[エラボラーテ]ELABORATEのストライプネクタイ　定価　9,800円SUITSELECTのシルクネクタイ定価　3,280円2本セットですともに使用頻度は少なく、汚れやキズはありません。とてもきれいな状態です。☆新品ではありません☆ELABORATEのストライプネクタイは少し細目でモードな印象です。どちらも明るい印象でスーツやYシャツに映えるネクタイです。他にもネクタイを出品しています。まとめ買いいただける方には値下げします！ご検討よろしくお願いします。#結婚式#同窓会#リクルート#カジュアル#入社式#卒業式カラー...ホワイトカラー...ブルー柄・デザイン...花柄柄・デザイン...ストライプ
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