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vintage nike design リンガー　Tシャツ 半袖
商品番号 I49938126502
商品名

vintage nike design リンガー　Tシャツ 半袖
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯ブランドnike◯商品名　　　　　vintagenikeナイキデザイン　リンガー　Tシャツ半袖◯サイズ着丈約68.5cm身幅約57cm肩幅約51cm袖丈約18.5cm◯色画像参照★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせ下さい。⚫︎3,000円以下→100円OFF⚫︎3,000円以上→200円OFF⚫︎10,000円以上→500円OFFすでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますので都度コメント欄よりお伝え下さい！★まとめ割引まとめ買いでさらにお値引き、させて頂きますので、コメント欄にご相談下さい！ほぼ全ての商品はusedになります。used品に理解のある方のみ購入お願いします。全購入者様は商品説明、プロフィールを読んだとみなし販売しております。mxxshopでは　70s70年代　80s80年代　90s90年代　00s2000年代　の　vintageヴィンテージ　ビンテージ　古着　モード　ストリート　アメカジ　と様々なジャンルの洋服、アクセサリーの販売をしています。【取り扱いブランド】ナイキアディダスチャンピオンジョーダンラルフローレントミーヒルフィガーユニクロノーティカポールスミスノースフェイスパタゴニアカーハートステューシースラッシャー【取り扱いアイテム】ナイロンジャケットパーカージャージトラックジャケットフーディスウェットトレーナージャケットデニムデニムシャツデニムジャケットネルシャツシャツブルゾンスイングトップコーチジャケットマウンテンパーカーワークシャツスタジャンy2k古着usedビックシルエットオーバーサイズドロップショルダーワイドスリーブ銀タグビックロゴデカロゴメンズレディースビンテージゆるだぼワンピースチュニックロング丈ワンピUSサイズヴィンテージ大きいサイズ古着男子古着女子興味がありましたら下記ハッシュタグにまとめています。↓こちらで私の全出品を確認できます。#mxxshop
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