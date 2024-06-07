Viyella 70s ヴィンテージ 英国製 コットン\u0026ウールネクタイ

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-Viyella生地が使われた70sヴィンテージの英国製ネクタイです。ファクトリーは老舗Michelsonsです。-チョコレート\u0026ミントの配色が爽やかで素敵です。70sヴィンテージなのでViyella生地は往年の良い表情をしています。[状態]実用的です。外観に影響のない小剣先に着色が見られます。[サイズ]全長:146cm大剣幅:90mm##phot02095



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