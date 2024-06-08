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BBM ラグビー 日本代表 カード 2023 坂手淳史 サイン シリアル60
商品番号 X44579402960
商品名

BBM ラグビー 日本代表 カード 2023 坂手淳史 サイン シリアル60
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 8,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪️BBMラグビー日本代表カード2023BRAVEBLOSSOMSBBMJAPANRUGBYNATIONALTEAMCARDS2023・坂手淳史直筆サイン/60▪️発送方法:ゆうパケットポスト・マグネットローダーに入れてOPPで水濡れ防止し、プチプチに包んでゆうパケットポスト専用箱に入れての発送となります。☆匿名発送☆追跡付きまとめ買いでお値下げ可能です。2個→200円引き3個→400円引きauto直筆サインカード
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