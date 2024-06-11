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クリームソーダ　ピンクドラゴン　レザーウエスタンベルト　本革
商品番号 Q26604422106
商品名

クリームソーダ　ピンクドラゴン　レザーウエスタンベルト　本革
ブランド名 ピンクドラゴン
特別価格 税込 5,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンクドラゴンの本革レザーウエスタンベルトです！サイズ最短穴74cm最長穴約83cm状態状態はusedですがまだまだ着用できる状態です。中古をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。他にも多数出品しています。他の商品はこちらからご覧になってください!↓↓↓↓↓#ダンパンダ全商品↓↓↓↓↓#ダンパンダベルト雑貨↓↓↓↓↓#ダンパンダpunkrockロカビリーブランドフォロー割り、2点以上購入で大幅割引、リピート割などできますのでコメント欄から気軽にメッセージくださいね。
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