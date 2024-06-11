クリームソーダ　ピンクドラゴン　レザーウエスタンベルト　本革

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商品詳細
ピンクドラゴンの本革レザーウエスタンベルトです！サイズ最短穴74cm最長穴約83cm状態状態はusedですがまだまだ着用できる状態です。中古をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。他にも多数出品しています。他の商品はこちらからご覧になってください!↓↓↓↓↓#ダンパンダ全商品↓↓↓↓↓#ダンパンダベルト雑貨↓↓↓↓↓#ダンパンダpunkrockロカビリーブランドフォロー割り、2点以上購入で大幅割引、リピート割などできますのでコメント欄から気軽にメッセージくださいね。
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